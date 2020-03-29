Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Наполовину урезать зарплаты чиновникам: Кабмин озвучил свои идеи до конца 2020
Наполовину урезать зарплаты чиновникам: Кабмин озвучил свои идеи до конца 2020
Зеленский: В каждой аптеке должны быть маски и не по завышенным в десятки раз ценам
Зеленский: В каждой аптеке должны быть маски
Хави хочет вернуться в Барселону на своих условиях
Хави хочет вернуться в Барселону на своих условиях
Появились новые детали третьей части фильма "Фантастические твари"
"Фантастические твари 3" затронут Вторую мировую войну

Зеленский: В каждой аптеке должны быть маски и не по завышенным в десятки раз ценам

Зеленский: В каждой аптеке должны быть маски и не по завышенным в десятки раз ценам
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский обсудил с Кабинетом министров с помощью средств связи изменения в бюджет, обеспечение медучреждений и населения всем необходимым.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье собрал на традиционное совещание представителей Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, совещание проводилось с помощью средств связи, на нем обсудили нынешнюю ситуацию с Covid-19 в Украине и мире и меры, принимаемые государством для предотвращения распространения коронавируса. В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимые для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки недели. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сообщил Зеленский.

Обсудили также готовность учреждений здравоохранения к принятию заболевших и обустройство новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь. Президент в очередной раз отметил необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные", - подчеркнул глава государства.

Дополнительно на совещании обсудили изменения в бюджет, ведь в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.

Напомним:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Коронавирус, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
02 Подборка модных ляпов покупок с Алиэкспресс (Фото)
03 Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта
05 Соблазнительные идеи модных стрижек без челки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в стране: Китай опасается второй волны заболевания
COVID-19: Китай опасается второй волны заболевания
Коронавирус в мире: свежие данные по распространению пандемии
Коронавирус в мире: свежие данные по распространению пандемии
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Роман &quot;Чума&quot; стал лидером продаж в период распространения коронавируса
Роман "Чума" стал лидером продаж в период распространения коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь