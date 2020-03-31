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Ермак о голосовании по рынку земли: Это бесспорно историческое событие

Ермак о голосовании по рынку земли: Это бесспорно историческое событие
01:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава ОП Ермак, комментируя голосование по рынку земли, отметил, что это только первый шаг земельной реформы

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что принятие Верховной Радой в ночь с понедельника на вторник законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" является только первым шагом земельной реформы в Украине.

"Верховная Рада наконец-то приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы", - написал он ночью на своей странице в Facebook.

Ермак указал, что правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка – от эффективного земельного кадастра до системной поддержки украинских фермеров.

"Главная наша цель – не только всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, но и укрепление нашей продовольственной безопасности, и социально-экономическое укрепление украинского села", - подчеркнул он.

Напомним: 

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Андрей Ермак, ОПУ.
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