Борьба с Covid-19: как правительство планирует покрывать дефицит необходимых ресурсов

Новости Украины:МИД создало единый механизм координации международной помощи Украине для борьбы с COVID-19.

Кабинет министров Украины запустило единый механизм координации предоставления Украине международной помощи для противодействия распространению коронавируса.

"Собираем и обобщаем потребности центральных и местных органов власти, чтобы быстро и эффективно направлять необходимые ресурсы туда, где они наиболее необходимы", - сообщил вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.грации Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что дефицит необходимых национальных ресурсов планируется покрывать за счет взносов международных партнеров.

Дефіцит необхідних національних ресурсів плануємо “закрити” за рахунок внесків міжнародних партнерів — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020

Напомним: