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Борьба с Covid-19: как правительство планирует покрывать дефицит необходимых ресурсов

Борьба с Covid-19: как правительство планирует покрывать дефицит необходимых ресурсов
22:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:МИД создало единый механизм координации международной помощи Украине для борьбы с COVID-19.

Кабинет министров Украины запустило единый механизм координации предоставления Украине международной помощи для противодействия распространению коронавируса.

"Собираем и обобщаем потребности центральных и местных органов власти, чтобы быстро и эффективно направлять необходимые ресурсы туда, где они наиболее необходимы", - сообщил вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.грации Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что дефицит необходимых национальных ресурсов планируется покрывать за счет взносов международных партнеров.

Напомним: 

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Кабмин, Коронавирус, Вадим Пристайко.
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