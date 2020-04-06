Борьба с Covid-19: как правительство планирует покрывать дефицит необходимых ресурсов

Кабинет министров Украины запустило единый механизм координации предоставления Украине международной помощи для противодействия распространению коронавируса.
"Собираем и обобщаем потребности центральных и местных органов власти, чтобы быстро и эффективно направлять необходимые ресурсы туда, где они наиболее необходимы", - сообщил вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.грации Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.
Он уточнил, что дефицит необходимых национальных ресурсов планируется покрывать за счет взносов международных партнеров.
Дефіцит необхідних національних ресурсів плануємо “закрити” за рахунок внесків міжнародних партнерів
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020
Напомним:
В первый день действия усиленных мер карантина в Украине вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься предупреждением людей о соблюдении новых правил.
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