Зеленский принял кадровые изменения относительно глав РГА в трех областях

Новости Украины:Президент Украины принял ряд кадровых решений, касательно РГА в трех областях.

Президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений по председателям районных государственных администраций в трех областях. Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства. В частности, в Харьковской области Президент освободил Виталия Мирошника от должности педседателя Волчанской райгосадминистрации. Карантин могут продлить: Шмыгаль заявил о ситуации в Украине В Кировоградской области глава государства назначил Евгения Звиздовского председателем Долинской районной государственной администрации, а Василия Смаглюка - председателем Знаменской районной государственной администрации. Кроме того, Президент назначил Андрея Пирога председателем Кременчугской районной государственной администрации Полтавской области.

Напомним:

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