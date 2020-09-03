"Больше всего настораживает": Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины

Об этом сообщает "БелТА".
Лукашенко заявил, что беларуские власти реагируют на "любые негативные телодвижения в адрес Беларуси".
"Оно (вмешательство, - ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую заявил, что происходит на границе", - заявил он.
По его словам, самое важное - "не допустить разжигания в Минске какого-то пожара".
Напомним, вчера Россия обвинила Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси", это следует из заявления Сергея Лаврова о сотнях экстремистах, якобы подготовленных в Украине для дестабилизации ситуации в республике.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".