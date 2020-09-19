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"Представляет угрозу Украине: Кулеба отреагировал на действия Лукашенко

"Представляет угрозу Украине: Кулеба отреагировал на действия Лукашенко
13:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, что для Украины значит решение Александра Лукашенко принять помощь РФ.

Выбор президента Беларуси Александра Лукашенко опираться на поддержку России - угроза для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы видим, что президент Лукашенко сделал свой выбор, и этот выбор - поддержка России. Для нас это безусловно угроза, и мы готовы адекватно реагировать на любое развитие событий в Беларуси, но я хочу сказать очень четко: Украина всегда будет поддерживать белорусский народ", - подчеркнул Кулеба.

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Также он уточнил, что Украина всегда будет придерживаться такой позиции.

"Любая помощь, которая нужна народу Беларуси, мы предоставим ее, поделимся своим, но никогда не бросим белорусский народ на произвол судьбы", - сказал Кулеба.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже шестую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

16 сентября Лукашенко заявил, что в стране хотели организовать цветную революцию. Он обвинил в этом США, Польшу, Литву, Чехию и Украину. Каждая из этих стран, считает он, имела свою роль. Об Украине Лукашенко сказал: "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций".

17 сентября, Лукашенко призвал Литву, Польшу и Украину "остановить своих безумных политиков, а также заявил, что Беларусь, Польша и Литва могут превратится "в театр военных действий". Он также заявил, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной.

Больше новостей по теме можно почитать по тегу "Беларусь".

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Все по теме:

Украина, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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