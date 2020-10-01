Лидер «Слуги народа» подхватил коронавирус

Сегодня Александр Корниенко подтвердил, что заразился коронавирусом.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке.

В своем сообщении на странице он рассказал, что из симптомов была только температура, и сразу же после ее появления он сдал экспресс и ПЦР тесты, которые не показали результата.

Затем он обратился к пульмонологу, и ему сделали КТ с вероятным подтверждением COVID-19, после чего он самоизолировался.

ИФА тест на антитела удалось сделать только сегодня и он показал положительный (коронавирус).

На данный момент состояние в Корниенка стабильное, и он рекомендует всем при похожей ситуации сперва самоизолироватся.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины до 10 человек (нардепы и сотрудники аппарата ВР заболели на коронавирус, вследствие чего пленарные заседания были отменены.

Также сообщалось, что только за вчера стало известно, что на коронавирус заболели Кира Рудик, Петр Порошенко и Жан Беленюк.

Напомним, что по состоянию на утро среды в Украине за прошедешие обнаружили 4027 новых случаев коронавируса.