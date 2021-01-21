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Получивший подозрение Тупицкий написал письмо Зеленскому

Получивший подозрение Тупицкий написал письмо Зеленскому
18:32 Сегодня Телеграф

Отстраненный председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий написал письмо президенту Владимиру Зеленскому из-за "блокирования работы" КСУ. Послание президенту вышло на четыре страницы.

Письмо он опубликовал на официальном сайте Конституционного суда.

В частности, Тупицкий подчеркивает отсутствие конституционной силы указа Зеленского об его отстранении, который президент подписал 29 декабря и просит в срочном порядке  разблокировать работу КСУ и допустить его на рабочее место, ведь буквально во вторник, 19 января, Тупицкого не пустили в Конституционный суд.

В частности, он просит уволить сотрудников Управления государственной охраны, которые не пускают его в КСУ, и немедленно созвать заседание СНБО.

 Письмо Тупицкого Зеленского

Письмо Тупицкого Зеленского

Письмо Тупицкого Зеленского

Письмо Тупицкого Зеленского

Напомним, глава КСУ Александр после своего отстранения по указу Зеленского полетел на отдых в Дубаи с семьей, фото Тупицкого оттуда в миг разлетелись. Отдых Тупицкому в ОАЭ "аукнулся" новым скандалом. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. 

Как сообщал "Телеграф", 19 января следователи Государственного бюро расследований огласили подозрение главе КСУ Александру Тупицкому. Его подозревают в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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КСУ, Письмо, Владимир Зеленский, Александр Тупицкий.
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