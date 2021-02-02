Лучший в мире пиар и "крыша" в Кремле: почему Telegram-каналы - действительно инструмент спецслужб РФ

Информация Службы безопасности Украины о разоблачении масштабной агентурной сети, которая якобы занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации, вызвала серьезный резонанс. Как и обнародованный список из 12 Telegram-каналов – участников этой самой сети. По всей вероятности, история эта вряд ли помешает каналам работать дальше. Более того, их владельцы, скорее всего, будут уверять, что всё случившееся – реакция Офиса президента Украины на их разоблачительные материалы. Что же думают по этому поводу эксперты? Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин.

"1 февраля 2020 года анонимные телеграм-каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live" и "Херсон live" были объявлены больше не анонимными. Хотя, по большому счету, все, сколько-нибудь, компетентные люди в украинской политической тусовке и так знали, что Кремль всецело контролирует повестку дня в украинском Telegram", – подчеркивает Дмитрий Золотухин.

Эксперт признался, что впервые Telegram-каналы попали в поле его зрения, когда он занимал должность заместителя министра информационной политики Украины.

"Переломным для развития Telegram-каналов стал первый квартал 2018-го года. В начале 2018-го эту платформу с ожесточением начали пиарить мейнстримные российские телеканалы, в процессе обсуждения вопроса – закрывать доступ к Telegram на территории России или нет. Этим они обеспечили онлайн-платформе Павла Дурова самый лучший пиар, который только можно было создать на всей планете. В одночасье десятки миллионов россиян узнали, что это за мессенджер. Проделать такое без контроля Алексея Громова – первого заместителя главы АП РФ и "царя российской пропаганды" было невозможно", – отмечает эксперт.

Дмитрий Золотухин поясняет, что Громов – один из наиболее приближенных людей к Путину и он контролирует почти весь российский телевизор. А еще под его контролем – самый популярный политический Telegram-канал в России – "Незыгарь" (от фамилии российского публициста Михаила Зыгаря).

"В результате, общаться один на один в мессенджере Павла Дурова всё-таки запретили, а вот читать "каналы" – пожалуйста. В следующие несколько месяцев в создание и ведение каналов на платформе Telegram было инвестировано много миллионов долларов. Мессенджер, фактически, вошел в ТОП-3 наиболее влиятельных инструментов российской политики, – продолжает эксперт. – Как и многие другие политические форматы, эта волна докатилась до Киева через несколько месяцев. Ключевые Telegram-каналы, которые писали об украинской повестке, были созданы в период с ноября 2018 по март 2019 года. Всем было очевидно, что создаются они с целью повлиять на выборы в Украине. Так, например, в марте 2019-го Александр Дубинский и Андрей Портнов активно распространяли в Telegram материалы сайта "Ukrainian Papers", на котором были опубликованы десятки взломанных почтовых ящиков представителей украинской власти".

Далее появились десятки Telegram-каналов, каждый из которых делился “инсайдами” о том, что происходит в предвыборных штабах.

"Большинство из новых Telegram-каналов получили свою известность благодаря репостам на своих российских аналогах "Незыгаре" и других. Уже тогда никакого сомнения в их связи с Кремлем, практически, не возникало", – подчеркивает Дмитрий Золотухин.

По его словам, следующей волной популяризации этих микро-медиа в Украине, стало продвижение через онлайн-ресурсы имеющие пророссийскую риторику. В первую очередь, это холдинг "Вести" Александра Клименко, а также сайт "Страна".

"Telegram-каналы приобрели свою силу именно благодаря цитируемости. Распространение информации, автора которой невозможно было отследить, стало идеальным инструментом российских спецслужб, – считает Дмитрий Золотухин. – По мнению СБУ, за этим стоит 85-й главный центр специальной службы ГРУ (ВЧ № 26165), против которого ввели санкции ЕС и Великобритания, за атаку на Бундестаг. Он же фигурировал в расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы США. Это очень известное в узких кругах подразделение, которое занимается кибервойной. Однако, с информационными акциями его ранее не связывали".

Эксперт подчеркивает, что 1 июля 2019 года он организовал первый круглый стол по вопросам угроз, исходящих от Telegram-каналов. И там, еще до парламентских выборов, на которых победила партия "Слуга народа", объясняли, как такие каналы влияют на украинскую политику.

Резюмируя ситуацию с операций СБУ, Дмитрий Золотухин отмечает, что, по данным некоторых медиа, задания российской спецслужбы претворял в жизнь Артем Давидченко, лидер пророссийских движений из Одессы, который ранее уже задерживался органами СБУ.

"Его обвиняют в координации деятельности Telegram-каналов, которые публиковали российские нарративы и зарабатывали на оплатном размещении информации на подконтрольных ресурсах в мессенджере. Общее количество Telegram-каналов, которые продвигают в Украине пророссийские месседжи, исчисляется десятками. Вряд ли СБУ сможет задержать всех людей, которые с ними связаны. А значит, работа в сфере информационной политики остается приоритетной", – подытожил Золотухин.

Стоит отметить, что ранее Еврокомиссия внесла Telegram в список пиратских ресурсов.

Ранее медиаэксперт Татьяна Попова анализировала для "Телеграфа" ситуацию, которая сложилась в социальных сетях после выборов в США и митинга со штурмом здания Конгресса в Вашингтоне. Учитывая, что подобное стало возможным благодаря подстреканию людей в соцсетях, становится актуальным вопрос ужесточения цензуры в них.

В контексте ужесточения цензуры в США политолог Алексей Голобуцкий проанализировал, чего же ждать от всей этой истории Украине.