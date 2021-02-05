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Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука

Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
11:58 Сегодня Телеграф Фото: facebook

4 февраля стало известно, что указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении санкций к телеканалам "112 Украина", Newsone и ZIK, обжалован в Верховном суде. 

Стоит отметить, что руководство телеканалов уже заявило, что не имеют никакого отношения к этим искам и еще не обращалось в суд.

В свою очередь, юрист из Харькова Роман Лихачев заявил о решении обжаловать указ президента в суде. О подаче исков он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"С командой юристов мы долго спорили о законности Указа Президента Зеленского о закрытии телеканалов. Я свой выбор сделал давно: я остаюсь юристом, а не политиком, поэтому считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех", - написал Лихачев.

Также он выложил фото иска, который он подал в Кассационный административный суд.

Ответчиком в иске значится  президент Украины Владимир Зеленский. Третьим лицом - Служба безопасности Украины. Правозащитник просит суд признать указ президента №43/2021 незаконным и отменить его.

Кроме того, по данным издания "Страна", еще один иск в кассационный административный суд на президента Владимира Зеленского из-за указа о введении санкций против трех телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK) подал некий адвокат Павел Попков (адвокатское свидетельство выдано Советом адвокатов Донецкой области).

Напомним, о блокировании каналов "112 Украина", ZIK и NewsОne стало известно 2 февраля, когда президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

Руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, что телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Руководство каналов решило обойти санкции и уже сменило домены всех трех сайтов каналов и теперь они доступны к просмотру без ограничений.

В СНБО предполагают, что закрытие этих телеканалов не будет последним, поскольку таких антиукраинских каналов в Украине "очень много"

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Верховный суд, ЗИК, "112 Украина", Ньюзван, Роман Лихачев, Павел Попков.
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