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В "Слуге народа" рассорились из-за приговора Стерненко: раскрыты детали

В "Слуге народа" рассорились из-за приговора Стерненко: раскрыты детали
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Депутаты парламентской фракции "Слуга народа" серьезно повздорили из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам заключения.

Об этом сообщает нардеп от "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

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"Члены фракции Слуга народа бросаются противоречивыми заявлениями по поводу приговора Стерненко. В результате, уже все переругались и готовы выйти из фракции. Спорят так, как будто всем составом нашей политической силы присутствовали при совершении Стерненко преступлении и точно знают, чей был нож и был ли он", - написала Василевская-Смаглюк в среду 24 февраля, вечером.

Нардеп добавила, что сама в этих склоках участвовать не хочет, "потому что со Стерненко не знакома, с его жертвой тоже, и вообще даже мимо не проходила".

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"И никакие заявления фракции на эту тему не поддерживаю", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

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Она также выразила убеждение, что "хайповать и пиариться на решении суда - политический моветон" и предложила коллегам по фракции заняться чём-то полезным для избирателя.

Как сообщалось, Приморский районный суд Одессы во вторник, 23 февраля, приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.

После чего активист обратился из изолятора к украинцам, которые выходили на акции протеста 23 февраля вечером.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Депутаты, Приговор, Ссора, Слуга народа, Сергей Стерненко, Ольга Василевская-Смаглюк.
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