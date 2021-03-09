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Каналы Медведчука и Шария должны получить пожизненный бан на YouTube: Зеленский выступил с резким заявлением

Каналы Медведчука и Шария должны получить пожизненный бан на YouTube: Зеленский выступил с резким заявлением
11:57 Сегодня Телеграф пресс-служба президента

Власти Украины работают над тем, чтобы заблокированные телеканалы NewsOne, ZIK и 112 Украина, а также канал разыскиваемого в Украине пророссийского блогера Анатолия Шария, навсегда были заблокированы в Интернете, в частности, на YouTube.

Об этом заявил во вторник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме "Украина 30".

"Мы сделали, и продолжаем работать над тем, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности, на YouTube, они получили пожизненный бан", - сказал Зеленский.

Президент назвал эти ресурсы  "вредными кодами, вирусами, вредным спамом".

"Это – искусственно созданные так называемые лидеры мнений, которым из Испании (где находится Шарий - ред.) лучше видно, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки Медведчука" Тараса Козака, а вместе с ним были заблокирован ряд принадлежащих ему телеканалов, в том числе и "112 Украина", NewsOne и ZiK

Журналисты этих телеканалов после случившегося объединились и вышли в эфир на телеканале "Перший незалежний". Впрочем, его отключили от вещания спустя час трансляции

1 марта Служба безопасности Украины направила в прокуратуру Киева запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу подозреваемого в госизмене пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

YouTube, Блокирование, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Каналы, ЗИК, "112 Украина", Newsone.
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