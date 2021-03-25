Украинские санкции за Крым: решится ли Киев пойти против Китая

Во вторник, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по новым санкциям. Под ограничения попали ряд граждан, компаний и сайтов России, а также три французских депутата Европарламента, незаконно посетившие Крым через территорию РФ. Данное решение, а также вероятность санкций против китайской делегации, которая недавно посещала Крым, также попав туда не через админграницу Украины и оккупированного полуострова, оценил для "Телеграфа" народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Новый пакет санкций можно оценивать как фактический старт работы "Крымской платформы". Многие фигуранты нового санкционного списка были причастны к принятию юридических и управленческих решений, которые сопровождали незаконную аннексию Крыма. Сама идея создания "Крымской платформы" является удачным ходом Владимира Зеленского, и это уже вызвало резкую критику российской стороны", – подчеркивает Игорь Попов.

По его мнению, возвращение Крыма является непростой и требующей времени задачей, и координация международной политики, санкций и ограничений здесь будет исключительно важным элементом.

"А второй важный аспект – это установление цивилизованных отношений с украинскими гражданами, которые не по своей воле оказались на неконтролируемой Украиной территории. Законопроект о государственной политике переходного периода даст более эффективные инструменты для легализации юридических отношений с ними. В том числе в повестке появляется проблема принудительной продажи земельных участков украинских граждан в Крыму", – акцентирует эксперт.

Комментируя визит китайской экономической делегации на полуостров, Игорь Попов отметил, что Китай знает все дипломатические ограничения на своем опыте.

"Любые действия иностранных государств по отношению к Тайваню тут же приводят к нотам и заявлениям со стороны Пекина. Для Украины эта модель тоже является примером при планировании следующих пакетов "крымских" санкций. Сейчас навряд ли будут решения по поводу китайских граждан, после истории с "Мотор-Сич" нам нужно нормализовать отношения с крупнейшим торговым партнером поэтому я думаю, обойдутся неформальной коммуникацией", – резюмирует Игорь Попов.

Напомним, предыдущее заседание СНБО состоялось 19 марта. Тогда было принято решение о введении санкций против 19 компаний и 27 человек. Политтехнолог Олег Постернак рассказал "Телеграфу", во что превратился СНБО в руках Зеленского.