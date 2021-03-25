Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка
Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: раскрыта повестка
В Украине установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса с начала года: данные на 25 марта
В Украине установлен рекорд по числу новых случаев коронавируса с начала года: данные на 25 марта
"Все дело в Ермаке и истории с вагнеровцами": Шевченко объяснил причину интереса СБУ к его персоне
"Все дело в Ермаке и истории с вагнеровцами": Шевченко объяснил причину интереса СБУ к его персоне
Действующего нардепа уличили в уклонении от налогов на миллионы гривен: о ком может идти речь
Действующего нардепа уличили в уклонении от налогов на миллионы гривен: о ком может идти речь

Украинские санкции за Крым: решится ли Киев пойти против Китая

Украинские санкции за Крым: решится ли Киев пойти против Китая
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф

Во вторник, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по новым санкциям. Под ограничения попали ряд граждан, компаний и сайтов России, а также три французских депутата Европарламента, незаконно посетившие Крым через территорию РФ. Данное решение, а также вероятность санкций против китайской делегации, которая недавно посещала Крым, также попав туда не через админграницу Украины и оккупированного полуострова, оценил для "Телеграфа" народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Новый пакет санкций можно оценивать как фактический старт работы "Крымской платформы". Многие фигуранты нового санкционного списка были причастны к принятию юридических и управленческих решений, которые сопровождали незаконную аннексию Крыма. Сама идея создания "Крымской платформы" является удачным ходом Владимира Зеленского, и это уже вызвало резкую критику российской стороны", – подчеркивает Игорь Попов.

По его мнению, возвращение Крыма является непростой и требующей времени задачей, и координация международной политики, санкций и ограничений здесь будет исключительно важным элементом.

"А второй важный аспект – это установление цивилизованных отношений с украинскими гражданами, которые не по своей воле оказались на неконтролируемой Украиной территории. Законопроект о государственной политике переходного периода даст более эффективные инструменты для легализации юридических отношений с ними. В том числе в повестке появляется проблема принудительной продажи земельных участков украинских граждан в Крыму", – акцентирует эксперт.

Комментируя визит китайской экономической делегации на полуостров, Игорь Попов отметил, что Китай знает все дипломатические ограничения на своем опыте.

"Любые действия иностранных государств по отношению к Тайваню тут же приводят к нотам и заявлениям со стороны Пекина. Для Украины эта модель тоже является примером при планировании следующих пакетов "крымских" санкций. Сейчас навряд ли будут решения по поводу китайских граждан, после истории с "Мотор-Сич" нам нужно нормализовать отношения с крупнейшим торговым партнером поэтому я думаю, обойдутся неформальной коммуникацией", – резюмирует Игорь Попов.

Напомним, предыдущее заседание СНБО состоялось 19 марта. Тогда было принято решение о введении санкций против 19 компаний и 27 человек. Политтехнолог Олег Постернак рассказал "Телеграфу", во что превратился СНБО в руках Зеленского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 159

Все по теме:

Китай, Крым, Санкции, Мотор Сич, Российская Федерация, Аннексия Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
02 На разблокирование Суэцкого канала может уйти неделя: озвучен прогноз
03 Азаров обиделся на Зеленского из-за подозрения в госизмене
04 Мошенникам из Киева назначили беспрецедентный залог в 325 миллионов: что они натворили (фото)
05 Данилов заговорил о введении всеукраинского локдауна: чего ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Госдепе США объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
В Госдепе США объяснили, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
Мощная волна COVID-19 накроет Украину: ученые дали прогноз на начало апреля
Мощная волна COVID-19 накроет Украину: ученые дали прогноз на начало апреля
В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса
В ОРДЛО все рухнет, без Запада не обойтись: генерал озвучил прогноз по будущему Донбасса
Как похудеть: фитнес-тренер поделилась советами, к которым стоит прислушаться
Как похудеть: фитнес-тренер поделилась советами, к которым стоит прислушаться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь