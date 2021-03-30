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Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального

Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф

Украина и еще шесть европейских стран присоединились к санкциям Европейского Союза, введенным против высокопоставленных чиновников Российской Федерации за заключение российского оппозиционера Алексееве Навального.

Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, как сообщает во вторник, 30 марта, интернет-издание "Европейская правда".

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС - ред.) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС (о санкциях - ред.)", - говорится в декларации.

В документе отмечается, что упомянутые страны взяли на себя обязательство обеспечить, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.

Таким образом, Украина ввела санкции против главы Следственного комитета России Александра Бастыркина, директора ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) Александра Калашникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Как сообщалось, после отравления ядовитым веществом из семейства "Новичок", Навальный несколько месяцев пробыл на лечении в Германии. 18 января он вернулся в Москву, где его задержали сразу после приземления

20 февраля 2021 года Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". При этом, первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный.

2 марта 2021 года Европейский Союз ввел персональные санкции против четырех топ-чиновников РФ из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

В тот же день власти США объявили о введении санкций в отношении высокопоставленных должностных лиц российского правительства и российских организаций в ответ на то, что расценивают как попытку убийства путем отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Позже, 17 марта, Министерство торговли США заявило о намерении расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, ЕС, Россия, Санкции, Чиновники, Присоединение.
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