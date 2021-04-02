Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину

Всё больше информации о вероятном открытом российском вторжении в Украину. Войска стянуты к границам, к админгранице между Крымом и Херсонщиной, неспокойно на Донбассе. Глава МИД России Сергей Лавров заявляет о возможном разрушении Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что российские военные имеют право перебрасывать технику на «своей» территории.

Откуда может быть нанесен удар? Есть ли вероятность вторжения из Крыма? Как должны реагировать Украина и мировое сообщество? Своим мнением с «Телеграфом» поделился генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«Наиболее вероятными направлениями ударов являются оккупированные территории Донбасса и Крыма, - считает Игорь Романенко. - Донбасское направление, пожалуй, приоритетнее для Кремля как плацдарм для атаки. Там можно использовать известный прием, который традиционно задействовали многие страны-агрессоры, включая СССР. По наследству тактика перешла к россиянам. Обстреливаются свои позиции или гражданское население, инфраструктура. Во всём обвиняют противника – и идут в наступление. Российские пропагандисты уже более месяца готовят умы населения к тому, что «агрессивная Украина, науськиваемая новой агрессивной администрацией США, нападет». И к тому, что нужно «спасать наших». Именно поєтому в ОРДЛО так массово раздают российские паспорта. Чтобы «спасать граждан РФ».

Так что после «самообстрела» оккупанты могут попытаться выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. А потом - как пойдет».

Генерал отмечает, что россиянам одной из важнейших задач видится отвоевать возможность поступления воды в Крым.

«Но почему-то имеются иллюзии, что она сразу туда пойдет. Нужно, мол, только добраться до соответствующих точек в Херсонской области, разрушить дамбу и так далее. Но инфраструктура Северо-Крымского канала фактически разрушена. И даже если вторжение состоится и получится пустить воду – на восстановление инфраструктуры уйдут месяцы, а то и больше. За это время всякое может случиться», - подчеркивает Игорь Романенко.

Он не исключает, что одной из стратегических задач Кремль видит – отсечь Украину от моря. Потому Мариуполь, Одесса – возможные точки провокаций и наступления. В том числе со стороны Приднестровья, где имеется российский псевдомиротворческий контингент.

«Сценарии разные. Путин будет анализировать, где и как станет развиваться ситуация, какова будет мировая реакция. В зависимости от этого будет наносить удары дальше, менять их направление или отступать, - считает генерал. - Нам в первую очередь нужно рассчитывать на себя. Да, США и НАТО уже заявили, что будут помогать, до 50 тысяч американских войск в Европе привели в боеготовность. Состоялись переговоры между официальным Киевом и нашими западными союзниками по дипломатической и военной линии. Но пока консенсусная западная машина сработает и определится, чем же конкретно нам помогать, Россия может далеко зайти. Потом, возможно, остановится и начнет договариваться. Уже с новых позиций. С теми, с кем считает нужным. Подавая себя как государство, которое занимается первые позиции в мире. И продавливая тему, которую Путин хотел продавить еще в прошлом году, но помешал корона-кризис. Сначала нанести удар (обговаривался вариант стран Балтии или Украина), захватить что-то, пока мир приходит в себя. А потом собрать ядерный клуб и обговорить, по каким правилам далее будут делить сферы мирового влияния, как дальше жить».

Генерал напоминает, что отдельные вопросы защиты Украины британцы и американцы отрабатывали в прошлом году. Были пролеты военной авиации над нашей территорией, было десантирование.

«Запад волнуют черноморские позиции, где сейчас активно укрепляется Россия. Так что и США, и Британии на руку прекратить милитаризацию в этом регионе, - отмечает Игорь Романенко. – Путину же, с учетом намеченных на осень выборов в Госдуму и тающего рейтинга партии власти, нужна маленькая победоносная война. Он помнит, как это сработало в 2014-м, когда россияне захватили Крым. И может попробовать провернуть что-то подобное сейчас».

В четверг, 1 апреля, послы НАТО устроили встречу на фоне агрессивного поведения России у границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Генерал-лейтенант Василий Богдан в комментарии «Телеграфу» отметил, что военные вопросы рассмотрят в пятницу, 2 апреля, на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.