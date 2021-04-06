"Мы выражаем обеспокоенность": почему критиковать Европу за призывы к сдержанности на Донбассе – неправильно

Германия и Франция высказали обеспокоенность в связи увеличением нарушений режима прекращения огня на Донбассе и призвали стороны конфликта к сдержанности. В Сети появилась критика подобной позиции европейцев на фоне того, как Россия стягивает войска к границам Украины и обостряет ситуацию на Донбассе.

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос высказал "Телеграфу" мнение, что Украине стоит не критиковать западных партнеров, а самой прилагать больше усилий в ракурсе противодействий российской агрессии.

"Мне кажется, что сегодня акцентировать внимание следует не на позиции Франции или Германии, а именно Украины. Попробую пояснить: если руководство нашей страны продолжит сегодняшний курс – будет усиливать антироссийские санкции, продолжать давление на пророссийскую "пятую колонну", укреплять обороноспособность, сворачивать торговлю с Россией, требовать немедленного проведения чрезвычайного заседание СБ ООН, активизировать информационную работу – это непременно найдет отклик в Европе", – подчеркивает Олег Белоколос.

Эксперт продолжает: "Если же весь "пар уйдет в гудок", как это бывало ранее, начиная с 2014 года, то это приведет к очередной демотивации тех, кто нас поддерживает. И не только в ЕС. Более того, это существенно уменьшит возможность нашего внешнеполитического маневра".

Так что политическая ответственность для Киева сегодня высока, как возможно никогда ранее, резюмирует Олег Белоколос.

Напомним, что в пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. После той беседы Зеленский заверил, что настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира.

О том, к чему должны привести первые переговоры президентов Украины и США, "Телеграфу" рассказал руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

Дебютный диалог между президентами Украины и США прокомментировал "Телеграфу" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич.