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Даже Байден уже позвонил Зеленскому: сеть в недоумении от позиции Германии и Франции насчет обострения на Донбассе

Даже Байден уже позвонил Зеленскому: сеть в недоумении от позиции Германии и Франции насчет обострения на Донбассе
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф inventure

Германия и Франция обеспокоены увеличением нарушений режима прекращения огня на Донбассе и призывают стороны конфликта к сдержанности и немедленной деэскалации.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, размещенном на сайте МИД Германии.

"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года. Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны проявлять сдержанность и немедленную деэскалацию", - говорится в заявлении.

При этом Берлин и Париж подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся выполнить Минские договоренности в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры", - говорится в документе.

В этом контексте обе страны приветствовали продление мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и призвали к снятию ограничений на ее свободу передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом.

"Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина

Вместе с тем, это заявление вызвало недоумение у украинских политиков и пользователей соцсетей.

Так, экс-министров финансов Украины (2016-2018) и бывший секретарь СНБО (2019) Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook назвал призывы Парижа и Берлина "сторон к сдержанности" на фоне продолжающейся 8 год войны как "низость".

Недоумение позицией Германии и Франции, особенно на фоне поддержки Украины со стороны США, также выразил общественный активист и ветеран АТО на Донбассе Роман Кулик.

"Мде. Генерал Ллойд Остин выходит на Тарана и заявляет о поддержке Украины, председатель начальников штабов США генерал Милли - аналогично с Хомчаком, войска США в Европе приводят к максимальной боевой готовности. И даже Байден в конце концов созрел к телефонному разговору с Зеленским. И на этом фоне только лидеры ЕС до сих пор что-то мемкають о "сдержанности обеих сторон", - написал Кулик на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, Российская Федерация активно и в больших количествах перебрасывает армейскую технику к границам Украины.

Ранее генерал Василий Богдан рассказал "Телеграфу", откуда и почему можно ждать нового удара со стороны России.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Тем самым Украина официально признала Россию военным противником.

При этом военный обозреватель, главный редактор "Апострофа"  Денис Попович поделился с "Телеграфом" своими оценками происходящего на Донбассе и прогнозом, чего ожидать дальше

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Германия, Украина, Франция, Россия, Донбасс, Конфликт, Призыв, Обострение.
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