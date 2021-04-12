Грузия намерена вернуть своего посла в Украину спустя год после скандала: названа причина

Грузия в ближайшее время планирует восстановить дипломатическую связь с Украиной, вернув своего посла в Киев, который был отозван в мае прошлого года в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил в субботу, 10 апреля, в эфире телекомпании "Рустави-2" министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Сейчас не время, в такой ситуации, когда вокруг Украины обостряется ситуация, чтобы у нас не было на месте посла", - сказал Залкалиани, имея в виду эскалацию на Донбассе и переброску российской военной техники к границам Украины.

Что послужило "триггером" для отзыва посла?

МИД Грузии отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в мае 2020 года в связи с тем, что ставший гражданином Украины бывший президент Грузии Михеил Саакашвили стал главой Исполнительного комитета реформ Украины. Тогда Тбилиси осудил Киев за назначение осужденного в Грузии Саакашвили на публичную должность в Украине.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отреагировал на заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и отметил, что были ожидания, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.