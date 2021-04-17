Пил вино в ресторане: появилось видео момента задержания украинского консула в России

В субботу, 17 апреля, в Санкт-Петербурге (Россия) был задержан украинский консул Александр Сосонюк. ФСБ инкриминирует ему "владение закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов".

Кадры момента задержания появились в телеграм-канале LifeShot.

Как заметно на видео, задержали дипломата в одном из ресторанов и забрали у него телефон.

В МИД Украины инцидент назвали провокацией и сообщили, что Сосонюка удерживали в ФСБ в течение нескольких часов.

История завершилась тем, что российские власти дали консулу 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Как стало известно позже, Украина приняла зеркальные меры и распорядилась выслать из страны высокопоставленного российского дипломата.