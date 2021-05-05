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На Луне и Марсе еще предложите встретиться: генерал признал "нелепыми" идеи Зеленского по встрече с Путиным

На Луне и Марсе еще предложите встретиться: генерал признал "нелепыми" идеи Зеленского по встрече с Путиным
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Интерфакс

Упорное желание команды президента Украины Владимира Зеленского организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным в различных третьих странах и без ключевых для Киева вопросов демонстрирует отсутствие стратегии разрешения конфликта у высшего военно-политического руководства страны.

Такое мнение высказал "Телеграфу" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"На фоне явного отсутствия намерений вести конструктивный диалог со стороны Кремля – маниакальное желание высшего военно-политического руководства Украины провести встречу Зеленского и Путина выглядит нелепо", - отметил он.

Богдан выразил недоумение возможной повесткой переговоров, учитывая категорическое нежелание Москвы обсуждать на такой встрече вопросы деоккупации Крыма и части Донбасса: "О чём там говорить? О капитуляции и возвращении Украины в сферу влияния России?".

Комментируя ряд заявлений, озвученных украинской стороной касательно возможного места проведения переговоров, ветеран внешней разведки выразил убеждение, что это – доказательство отсутствия "дорожной карты" разрешения конфликта у руководства Украины.

Зеленский нашел "идеальное место" для встречи с Путиным

"А предполагаемая встреча Путина с Зеленским в Ватикане, Иерусалиме, Вене... Так дойдем до Луны и Марса. Хаотичная политика высшего военно-политического руководства Украина лишь доказывает, что там отсутствует дорожная карта разрешения конфликта, отсутствует стратегия", - сказал он.

У Зеленского назвали еще два города, где он может встретиться с Путиным

Богдан подчеркнул, что в двухстороннем формате Киев-Москва при исключении из обсуждения Донбасса и Крыма, Украина не сможет выйти на вопрос деоккупации ее территорий.

Как сообщалось,  Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Президент Путин 22 апреля ответил на предложение Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

23 апреля стало известно, что Украина попросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Читайте полный текст интервью с Василием Богданом "Телеграфу": "Ревизор в Украине: как приезд госсекретаря США может отразиться на вопросе Донбасса"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Владимир Путин, Провал, Встреча, Стратегия, Повестка, Владимир Зеленский, Василий Богдан.
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