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Путин уже готов поглотить Беларусь: когда это произойдет

Путин уже готов поглотить Беларусь: когда это произойдет
06:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Президент РФ Владимир Путин уже этим летом будет готов "поглотить" Беларусь.

Таким мнением в интервью главе интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 18 мая поделился российский экономист Андрей Илларионов.

По его словам, план Путина "поглотить" Беларусь исходит из концепции "исторической России". Таким образом вариант объединения РФ и Беларуси остается на повестке дня.

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Экономист напомнил, что глава Кремля не реализовал данный план в апреле. При этом, судя по его обращению к Федеральному собранию, Путин вероятно планирует осуществить свой план уже летом. 

В свою очередь, Александр Лукашенко займет должность исполняющего обязанности главы Беларуси также, как Рамзан Кадыров в Чечне.

Напомним, что ранее эксперт Андрей Сенченко рассказал о планах Путина расширить свое пространство до границ бывшего СССР.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Андрей Илларионов.
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