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Отставка из Кабмина открывает Степанову дверь в политику, но на большое будущее ему надеяться не стоит

Отставка из Кабмина открывает Степанову дверь в политику, но на большое будущее ему надеяться не стоит
21:23 Сегодня Телеграф Максим Степанов

Во вторник, 18 мая, во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, нардепы отправили в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия («за» - 284), министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко («за» - 280) и министра здравоохранения Максима Степанова («за» - 292).

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян рассказал «Телеграфу», почему Степанова, который отказывался уходить добровольно, был изгнан с наибольшим количеством голосов, а также – что его может ожидать в дальнейшем.

«Такое количество голосов за отставку Степанова объясняется несколькими вещами, - считает Олег Саакян. - Первое – колоссальный негатив, накопленный им. Это связано с провальными вопросами сначала тестирования, потом вакцинации, другими медицинскими направлениями. Второе – укрепившееся влияние Зеленского, который добивался этой отставки. В силу целого ряда решительных шагов последнего время (санкционные удары через СНБО; подозрение Медведчуку; курс на деолигархизацию), президент продемонстрировал: те, кто считает его «хромой уткой», ошибается».

По мнению эксперта, такой яркий уход Степанова, который открыто восстал против решения его убрать, его несогласие с позицией президента, дает может позволить теперь уже экс-министру из чиновника переквалифицироваться в политики.

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«Высокий уровень узнаваемости, наличие определенного, пусть и небольшого, рейтинга, четкий образ противопоставления себя Зеленскому, может дать Степанову возможность либо влиться в какую-то из действующих политсил, либо стать частью нового политпроекта, - прогнозирует Олег Саакян. - Назвать это колоссальным потенциалом нельзя. Недавняя украинская политическая история знает множество таких примеров, даже последних лет. Те же экс-глава СНБО, бывший министр финансов Данилюк, экс-генпрокурор Рябошапка уходили с меньшим антирейтингом, чем Степанов, но значимыми факторами украинской политики не стали. Так что пророчит большое политическое будущее Степанову, думаю, не стоит. Но шансы конвертировать сегодняшнее поражение в стабильное присутствие в украинской политике он может».

Отметим, что новым министром экономики может стать глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, а министром инфраструктуры – руководитель Укравтодора Александр Кубраков,

а новым министром МОЗ - заместитель Степанова и по совместительству главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Подробнее о том, почему происходят ротации в Кабмине и когда можно ожидать следующих, читайте в материале "Телеграфа": Степанов и Ко – на выход: как чистки в Кабмине спасают Зеленского.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Владимир Зеленский, Максим Степанов, Владислав Криклий, Игорь Петрашко, Олег Саакян, отставки.
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