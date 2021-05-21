Тука про идею Зеленского о референдуме по Донбассу: "Это просто болтовня для пиара"

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции заявил, что власть может инициировать всеукраинский референдум касательно ситуации на Донбассе.

Эту идею прокомментировал "Телеграфу" бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

"С моей точки зрения заявление о "референдуме по Донбассу" - это очередной неконтролируемый бред Владимира Александровича. Он даже не смог ответить, какой собственно вопрос намерены вынести на всеукраинское обсуждение. Так что это – пустопорожняя болтовня. Вряд ли кто-то сможет сейчас четко сформулировать хоть какой-то вопрос в ракурсе Донбасса, который может стать поводом для обсуждения на общенациональном референдуме. Как и многое, что говорит и делает Зеленский, это заявление сделано для пиара", - считает Георгий Тука.

Он напоминает, что федеративное устройство, к которому нас склоняет Россия с «особым статусом» Донбасса идет вразрез с Конституцией. И это на референдуме обсуждать нельзя. А для того, чтобы провести ревизию Минских соглашений, такая дорогая процедура как референдум не нужна. Это вопрос переговоров.

"Даже без привязки к вопросу Донбасса, я вообще отношусь отрицательно к самой идее национальных референдумом, - подчеркивает Георгий Тука. - Считаю, что власть таким образом перекладывает ответственность за принятие важных решений на неподготовленных, некомпетентных в той или иной проблематике граждан, принимающих решения на основании пропаганды".

Владимир Зеленский 8 апреля подписал закон "О всеукраинском референдуме" № 1135- ІХ, поддержанный депутатами Верховной Рады 26 января 2021 года.

О том, почему такой инструмент, как референдум, важен, и как его можно использовать в ракурсе вопросов войны и мира, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В свою очередь, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал "Телеграфу", какие угрозы для Украины несет закон о референдуме.