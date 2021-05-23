Чистый популизм: в Украине объяснили, почему референдум по Донбассу не имеет будущего

В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что власть может инициировать национальный референдум касательно будущего Донбасса.

Аналитик Мария Кучеренко рассказала "Телеграфу", о чем могут спросить украинцев – и почему это плохая идея.

Мария Кучеренко считает, что идея с референдумом о дальнейшей судьбе Донбасса смотрится как абсолютно популистская. По мнению эксперта, как бы ни формулировался вопрос, тема урегулирования конфликтов - это совершенно не поле для заигрывания с "голосом народа".

"Народ не может и не должен знать особенностей проведения тех же закрытых переговоров, владеть разведданными и так далее, - поясняет Мария Кучеренко. - Вопросы разрешения вооруженных конфликтов должны касаться профессионалов, которые могут дать адекватную оценку – может ли сегодня иметь место выход из существующих соглашений, заморозка конфликта (самые обсуждаемые на сегодня варианты вопроса референдума). К тому же, украинский народ – совершенно точно не тот адресат, которому должны задаваться вопросы о путях урегулирования конфликта, потому что это никак не изменит ситуацию по факту. В том случае, если вопрос будет касаться "заморозки" конфликта, независимо от поддержки/несогласия украинцев с таким решением, ситуация на линии разграничения зависит от РФ и ее воли к урегулированию, которой сегодня не наблюдается".

По словам аналитика, если вопрос будет касаться "выхода из Минских соглашений" и согласие украинцев на такой сценарий будет получено, это вряд ли будет аргументом для наших партнеров по Нормандскому формату и представителей международных организаций.

"Ведь каждый раз на всех возможных уровнях нам повторяют что к "Минску" напрямую привязаны санкции, а со многих сторон несовершенные соглашения по-прежнему воспринимаются как основа для урегулирования. По крайней мере, до тех пор, пока Россия и Украина не договорятся о новом документе или о модификации существующих соглашений. Позиция России неизменна – из "Минска" без потерь (в том числе экономических) нас выпускать не намерены", - подчеркивает Мария Кучеренко.

Она уверена: если бы урегулирование и в самом деле зависело от воли украинского народа, этой войны бы в принципе не было.

"Ведь Украина никогда ни на кого не нападала и не нападает – только защищает свою территорию и своих людей. Если "просто перестанет стрелять" сторона, которая обороняет свое – она получит больше жертв. Если "просто перестанет стрелять" агрессор – появится шанс приблизиться к урегулированию. Но и приблизиться – не значит достичь его на практике, ведь прекращение огня - это только первая стадия, - акцентирует аналитик. - На РФ никакие референдумы впечатления не произведут. Ведь, как известно, в России вообще не знают истинного смысла этого слова, и называют референдумом всё что угодно – вплоть до аннексии чужой территории и проведения "голосования" под дулом автоматов".

Напомним, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О всеукраинском референдуме" № 1135- ІХ.

О том, почему такой инструмент, как референдум, важен, и как его можно использовать в ракурсе вопросов войны и мира, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В свою очередь, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал "Телеграфу", чем этот закон грозит Украине.

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука признался Телерафу, что отрицательно относится к самой идее национальных референдумов.