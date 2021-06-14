Украину могут заставить подать воду в Крым: в Киеве озвучили неутешительный прогноз

В среду, 16 июня, в швейцарской Женеве, на вилле "Ла-Гранж", состоится встреча американского и российского лидеров - Джо Байдена и Владимира Путина. Президенты собираются обсудить "весь спектр насущных вопросов", включая украинский.

Вероятность эскалации по линии Украина-РФ после саммита Байден-Путин, а также готовность США поддержать нас, оценил для "Телеграфа" военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

По мнению собеседника, саммит Путин-Байден как раз и направлен на то, чтобы найти такую конфигурацию, которая помогла бы избежать конфронтации.

"Затем состоятся встречи между Зеленским и Байденом, Зеленским и Путиным, где президенту Украины сообщат о результатах саммита в Женеве. От реакции Зеленского или от отсутствия таковой зависят перспективы любых возможных эскалаций, - поясняет военный обозреватель. - Если Украина захочет вести свою игру, то каких-либо обострений следует ждать ближе к осени".

Денис Попович с сожалением отмечает, что Украина в этом раскладе не является субъектом - и вынуждена будет выполнять условия, которые ей продиктуют.

"Можно предположить, что США предложат нам гарантии безопасности в обмен на не вступление в НАТО, выполнение Минских соглашений в каком-то объеме и возобновление водоснабжения Крыма, возможно на платной основе. При этом российские войска останутся на границах Украины, так как повлиять на их отвод в полной мере Штаты не в состоянии", - прогнозирует Денис Попович.

О том, какие ловушки расставил перед встречей президент РФ Владимир Путин президенту США Джо Байдену, в том числе используя весеннюю эскалацию у границ Украины, "Телеграфу" рассказал директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица.

Почему Украину не позвали на саммит НАТО и что нам делать дальше поведала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

Почему евроатлантические устремление Украины столкнулись с серьезными сложностями, "Телеграфу" пояснил аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.