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Стычка Тищенко и Кивы в Раде попала на яркие карикатуры

Стычка Тищенко и Кивы в Раде попала на яркие карикатуры
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф Телеграф /Ян Доброносов

Драка нардепов в Верховной Раде в четверг, 17 июня, из-за слов о "расстреле ОПЗЖ" с участием нардепов от фракций "Слуги народа" и собственно самой ОПЗЖ уже породила множество карикатур и шуток в соцсетях.

Так, политолог Олег Голобуцкий решил представить, как может выглядеть "Слуга народа" Никита Потураев, идущий "расстреливать ОПЗЖ":

Также досталось и одним из самых активных участников потасовки – нардепа Ильи Кивы (ОПЗЖ) и владельца ресторана "Велюр" Николая Тищенко (Слуга народа):

Адвокату Виктору Бенеду толчея у трибуны, во время которой Кива и Тищенко сошлись в клинче, со стороны больше похожем на объятия, навеяла строки из песни Pianoбой "Цілуй Мене":

Также Бенед задался вопросом, почему к потасовке не подключились такие нардепы от "Слуги народа", как Юрий Корявченков ("Юзик") и скандально избранный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк:

Ну и как можно было забыть о "достижениях" некоторых из участвующий в потасовке нардепов Кивы с его диссертацией, Богдана Яременко с его "табу" и т.д.:

Как сообщалось, Потураев после потасовки извинился за свои слова о расстреле, однако скандал продолжился и депутаты втянули в него беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 566

Все по теме:

Верховная Рада, Драка, Николай Тищенко, Богдан Яременко, Илья Кива, Слуга народа, ОПЗЖ, Никита Потураев, расстрелять.
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