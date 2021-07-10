Украине придется менять структуру своей внешней политики вслед за изменением геополитической ситуации в мире - аналитик

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11, июля совершит визит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщил новоназначенный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, 9 июля.

По его словам, стороны обсудят усиление роли Германии в Нормандском формате и в установлении мира на Донбассе, а также строительство газопровода "Северный поток-2". Также известно, что Украина ведет активные переговоры с США об их участии в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

О важности чувствовать ветер перемен – и искать новые контакты на международной арене "Телеграфу" рассказал директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов.

"Большинство аналитических центров отмечают, а действия политиков, той же Ангелы Меркель, доказывают, что на сегодня законы геополитики проявляются очень жестко. Всё более явственно проявляется классическая геополитическая ось Париж-Берлин-Москва-Пекин. Она образовывает евразийское пространство. И между ним и и англо-саксонским миром проходит разлом. А в переговорных процессах окно возможностей зачастую открывается, когда стороны переговоров находятся по разные стороны такого геополитического разлома, - подчеркивает Виктор Савинов. – В данный момент Франции, Германии, РФ нечего предложить Украине, в отличие, от, как ни парадоксально, США, Великобритании, даже Китая. И если в переговорном процессе необходимо добиться существенных результатов, к нему необходимо подключать новых – мощных - геополитических игроков".

По мнению эксперта, ситуация резко изменилась после переговоров Байдена и Путина в Женеве в июне.

"Похоже, там была достигнута договоренность о возможности привлечения к различным переговорным процессам всех основных игроков на политической карте мира. Соответственно сейчас, к примеру, балканский вопрос, интересный ЕС, можно увязывать с вопросами Тайваня, интересными США и Китаю. А элементы торговой войны США и Китая – с вопросами Украины. Пошли подвижки по сирийскому вопросу, где впервые за долгое время совпали позиции США и РФ. То есть, новыми возможностями пытаются и будут пытаться воспользоваться дипломаты глобальных политических игроков", - прогнозирует Виктор Савинов.

Он акцентирует, что если раньше Нормандский формат и увязанный с ним Минский выглядели как единственная площадка для переговоров по Донбассу, то сейчас рамки могут значительно расшириться.

"Вполне вероятно, что влияние на переговоры будут оказывать как страны Евразийского пространства, не входящие ранее в переговорный процесс, так и страны англосаксонского мира. И Украина вынуждена будет изменить структуру своей внешней политики в связи с этими вновь открывшимися возможностями, - считает Виктор Савинов. - Приведет ли это к позитивным результатам? Классики геополитики уверяют, что да".

Визиты президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и Вашингтон, которые запланированы на июль, будут непростыми. И темы, которые там поднимут – не самыми комфортными для официального Киева. Такое мнение высказала "Телеграфу" аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.