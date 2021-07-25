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Позорное решение по СП-2 может принести пользу Украине, пока Россия готовит следующую угрозу

Позорное решение по СП-2 может принести пользу Украине, пока Россия готовит следующую угрозу
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф

Геополитический проект России "Северный поток-2", который та пытается представить исключительно как экономический, получил "зеленый свет" от США. Соответствующее соглашение американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Ангелы Меркель вызвало критику и внутри Украины, и со стороны других стран.

Можно ли говорить о том, что США и лидер ЕС предали демократические ценности? Становимся ли мы свидетелями нового передела мира? Своим мнением с "Телеграфом" поделился народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Мир становится более циничным, и прагматичные интересы каждого государства определяют его политику гораздо сильнее, чем декларируемые ценности. Тренд на глобализацию сворачивается, и теперь "каждый за себя". Поэтому решения Германии и США по "Северному потоку-2" были прогнозируемыми, и не должны стать поводом для детских обид или попыток развернуть внешнеполитический вектор", – уверен Игорь Попов.

По его мнению, следующей угрозой будет давление на Украину с целью разменять перспективу газового транзита на политическую интеграцию ОРДЛО на условиях Кремля.

"То есть, подписание следующего контракта на транзит увяжут с выполнением Украиной политических пунктов Минских соглашений и проведением быстрых выборов на неподконтрольных территориях. В данной обстановке это приведет только к массовым протестным акциям в Киеве и реальным угрозам безопасности", – предупреждает эксперт.

Игорь Попов считает, что украинской власти пора отказаться от иллюзий насчет того, что лидеры других стран что-либо должны Украине.

"На переговоры нужно выходить с проектами обоюдовыгодного партнерства в области безопасности и экономического развития. Сейчас, после столь позорных решений по "Северному потоку-2", существует окно возможностей для получения уступок по вопросам квот на экспорт украинской продукции в Евросоюз или получения статуса союзника США вне НАТО, – отмечает Игорь Попов. – Просить же остановку "Северного потока-2", ПДЧ в НАТО или членство в ЕС – сегодня не имеет перспективы. Мир меняется, и нужно играть новыми картами".

Американо-германское соглашение по "Северному потоку-2" оценил для "Телеграфа" руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему Украина проиграла в этой газовой геополитической игре, а также – что еще можно сделать, чтобы потери были не столь ощутимы.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Германия, Украина, США, Россия, Игорь Попов, Северный поток-2.
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