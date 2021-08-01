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Политическое наступление Зе-команды на правое крыло и судьбоносный визит в США: прогноз эксперта на август

Политическое наступление Зе-команды на правое крыло и судьбоносный визит в США: прогноз эксперта на август
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

Наступил август. Обычно сонный в политическом плане. Но, похоже, не в этот раз. Хоть Верховная Рада и отдыхает, намереваясь начать следующую сессию лишь 7 сентября, важных для Украины политических событий будет с избытком. Таким точно станет празднование 30-летия независимости Украины 24 августа, на которое потратят беспрецедентную сумму и программа которого продлится три дня и будет насыщена различными событиями.

Таким станет саммит Крымской платформы, намеченный на 23 августа, а также визит президента Украины в США, анонсированный на 30 августа.

О подоплеке августовских политических событий и ожиданиях от них "Телеграфу" рассказал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"В первой половине августа будет политическое затишье, а вот вторая пройдет довольно насыщенно и интересно, – говорит Виктор Бобыренко. – Нас ожидает празднование Дня Независимости: с помпой, с фейерверками, с массой громких речей и мероприятий. Главным героем будут пытаться сделать президента Зеленского. Учитывая, что он стал чуть правее, ожидается попытка расколоть ветеранское движение. Какая-то часть ветеранов будет, скажем так, в строю с Порошенко, а какая-то – с Зеленским. Такое себе политическое наступление Зе-команды на правое крыло. Не будет уже у Порошенко и его "Европейской солидарности", у "Свободы", монопольного права на владение брендом "патриот". Его станет на себя перетягивать Зеленский".

Еще одним важнейшим событием августа аналитик считает вероятный визит президента Украины в Вашингтон.

"Это – основное для нас геополитическое событие месяца. Или мы остаемся в русле Запада, или, как угрожают в Зе-команде, разворачиваемся на Восток, на Китай. Арестович уже озвучил весьма неоднозначную позицию, что если нас не хочет, условно говоря, принимать коллективный Запад, мы идем в Китай", – напоминает Виктор Бобыренко.

Во внутренней политике он не ожидает резких движений. Но прогнозирует продолжение работы подконтрольных Банковой правоохранителей и спецслужб по "бывшим", поиск компромата на предшественников.

"Экс-замминистра обороны Паловского, бывшего судью Чауса уже обрабатывают вовсю. Цель – найти негативную информацию на того же Порошенко. Чтобы в октябре-ноябре, переключая внимание общества от грядущего повышения тарифов и шоковых платежек, вбросить информационную бомбу. Типа "посадим Порошенко". Медведчука уже отыграли, следить за этим процессом народу уже не так интересно. Надо кого-то нового, тоже топового. Коломойского, похоже, Зеленский прессовать не хочет. Вот и ищут на Банковой любую возможность, чтобы кого-то сломать – и тот дал показания против Порошенко, – считает Виктор Бобыренко. – В августе, скорее всего, будут делать заготовки, чтобы "стрельнуло" ближе к отопительному сезону. С целью наше удивление-возмущение от тарифов срочно переключать на что-то другое".

О важнейших для Украины событиях августа "Телеграфу" рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов пояснил "Телеграфу", почему визит Зеленского в США может не состояться.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Прогноз, Август, Политика, Виктор Бобыренко.
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