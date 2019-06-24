Педикюр 2019: красочные идеи морского и пляжного нейл-арта (Фото) Лето - это время открытой обуви, а значит, надо позаботиться о том, чтобы твои ногти выглядели идеально! Наилучший вариант - сделать нейл-дизайн в пляжном стиле: пальмовые листья, якоря и полоски - все эти элементы будут смотреться уместно, как никогда. Основные цвета, на которые стоит сделать ставку: белый, синий, цвет морской волны. А если ты хочешь создать на ногтях рисунок, то ограничься только большим пальцем.