Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Педикюр 2019: красочные идеи морского и пляжного нейл-арта (Фото)
1 / 21

Педикюр 2019: красочные идеи морского и пляжного нейл-арта (Фото)

Лето - это время открытой обуви, а значит, надо позаботиться о том, чтобы твои ногти выглядели идеально! Наилучший вариант - сделать нейл-дизайн в пляжном стиле: пальмовые листья, якоря и полоски - все эти элементы будут смотреться уместно, как никогда. Основные цвета, на которые стоит сделать ставку: белый, синий, цвет морской волны. А если ты хочешь создать на ногтях рисунок, то ограничься только большим пальцем.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Педикюр, Нейл-арт, Идеи педикюра, мода 2019, лето 2019, Педикюр 2019, Пляжный педикюр, Пляжный нейл-арт, Морской педикюра, Морской нейл-арт.
12:16 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь