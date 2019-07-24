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Среда, 24.07.2019
Прически 2019: классическая стрижка бокс для мужчин (Фото)
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Прически 2019: классическая стрижка бокс для мужчин (Фото)

Стрижка бокс отличается от полубокса тем, что волосы стригутся более коротко, а граница окантовки проходит выше затылка. Мужчины любят эту стрижку, потому что она выглядит очень аккуратно и не требует ухода. Эта стрижка начала свою историю в армии из-за ее практичности и удобства. Во время Второй мировой войны, когда молодых парней, зачисленных в войска, коротко стригли перед началом базовой подготовки. Многие из мужчин, после окончания службы продолжали носить такую стрижку и она стала очень популярной.
Фото: Instagram
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14:08 Сегодня Телеграф
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