Make-up на Хэллоуин 2020: яркие идеи для девушек (Фото)

В канун Дня всех святых, который отмечают в субботу, 31 октября, всем представительницам прекрасного пола пора тщательно подготовится к празднованию веселого праздника Хэллоуина.

Если собираетесь пойти на костюмированную вечеринку, устроить незабываемую тематическую фотосессию или просто удивить своих друзей и знакомых в соцсетях - стоит подобрать грим, который идеально дополнит ваш жуткий образ. О том, какой образ можно подобрать на Хэллоуин - читайте здесь.

В этот день некоторые люди любят косплеить страшных персонажей из хорроров, а некоторые просто хотят присоединиться к всеобщему веселью, не надевая на себя кровавую маску и адский костюм.

"Телеграф" предлагает вам невероятные варианты эффектного и красочного макияжа, который не забудется на следующий день, а празднование оставит только приятные воспоминания.

Несколько примеров мэйка в фотографиях, а также видео о том, как сделать классный грим своими руками.

Напомним, что "Телеграф" подобрал для вас потрясающие идеи того, как правильно украсить свой дом в стиле "Хэллоуин".

Также, в этот день можно приготовить невероятно вкусные тематические блюда - 5 рецептов из тыквы на Хэллоуин.

А недавно, в честь жуткого праздника судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного тыквенного печенья для детей.