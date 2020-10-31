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Суббота, 31.10.2020
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Make-up на Хэллоуин 2020: яркие идеи для девушек (Фото)

Make-up на Хэллоуин 2020: яркие идеи для девушек (Фото)
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram AnaDani

В канун Дня всех святых, который отмечают в субботу, 31 октября, всем представительницам прекрасного пола пора тщательно подготовится к празднованию веселого праздника Хэллоуина.

Если собираетесь пойти на костюмированную вечеринку, устроить незабываемую тематическую фотосессию или просто удивить своих друзей и знакомых в соцсетях - стоит подобрать грим, который идеально дополнит ваш жуткий образ. О том, какой образ можно подобрать на Хэллоуин - читайте здесь.

В этот день некоторые люди любят косплеить страшных персонажей из хорроров, а некоторые просто хотят присоединиться к всеобщему веселью, не надевая на себя кровавую маску и адский костюм.

"Телеграф" предлагает вам невероятные варианты эффектного и красочного макияжа, который не забудется на следующий день, а празднование оставит только приятные воспоминания.

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Несколько примеров мэйка в фотографиях, а также видео о том, как сделать классный грим своими руками.

Напомним, что "Телеграф" подобрал для вас потрясающие идеи того, как правильно украсить свой дом в стиле "Хэллоуин".

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Также, в этот день можно приготовить невероятно вкусные тематические блюда - 5 рецептов из тыквы на Хэллоуин.

А недавно, в честь жуткого праздника судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного тыквенного печенья для детей.

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Макияж, Стиль, Хэллоуин, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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