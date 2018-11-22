Семь особенностей языка тела, которые сделают жизнь проще

Новости шоу бизнеса: Хотя все слышали, что язык тела может много сказать о человеке, иногда трудно понять истинное его значение.

Вы внезапно стали не уверены в себе? Вы слишком агрессивны? Ваше тело говорит о многом, а вы даже не успеваете это понять. Однако все эти тонкие жесты могут использоваться на благо.

Вы можете использовать эти маленькие «позы силы», чтобы получить работу, почувствовать связь с партнером, даже успокоить детей. Эти небольшие изменения, которые вы можете внести в свою позу и голос, поменяют ситуацию за считанные секунды.

Вот несколько случаев, на которые вы можете повлиять благодаря языку тела:

Быть более убедительными

Если вы хотите быть убедительными на встрече или презентации, простая вещь, которую вы можете сделать, это говорить низким голосом. Вам не нужно имитировать рестлера Андре Гиганта, просто говорите в нижней части привычного для вас диапазона. Вы будете казаться более спокойным и расслабленным.

Это связано с тем, что стресс заставляет ваши голосовые связки сжиматься, делая голос выше, поэтому, если вы можете расслабить их перед разговором, окружающие не будут думать, что вы слишком озабочены ситуацией.

Приносить искренние извинения

Вы знаете, что иногда извинения звучат как заранее заготовленная вещь, а человек на самом деле ни в чем не раскаивается. Когда вы делаете что-то не так, вы, очевидно, должны сказать, что вам жаль, но, чтобы это выглядело как честное и искреннее чувство, убедитесь, что вы держите свой подбородок по центру.

Если ваш подбородок задран вверх, это будет выглядеть так, будто вы смотрите на человека сверху вниз. Если ваш подбородок опущен, вы будете выглядеть слабаком. Но центральное положение подбородка заставляет вас выглядеть уверенно. А значит, вы знаете, о чем говорите.

Поиск вдохновения

Многие люди считают, что креативность – это что-то дающееся при рождении. Но на самом деле вы можете нарабатывать такие навыки.

Одна простая вещь, которую вы можете сделать, это жестикулировать во время мозгового штурма. Простая жестикуляция заставит ваш мозг шевелиться быстрее. Исследования показали, что люди, которые активно жестикулируют в разговоре, более креативны.

Обуздать тягу к сладком

Может показаться невозможным, что изменение языка тела может влиять на ваш вес. Люди, которые напрягали руки, когда им предлагали нездоровые закуски, с большей вероятностью отказывались от них и выбирали более здоровый вариант. Любой, кто был на диете, знает, что эта жуткая тяга к сладкому может свести на нет все старания. Поэтому лучше воспользоваться маленьким трюком.

Показать заинтересованность в партнере

Если вы на свидании, и все идет хорошо, лучший способ проявить интерес – это положить руки на стол пальцами, направленными в сторону собеседника. Если свидание продвигается не очень, то лучше убрать руки со стола. Положение рук может варьироваться, в зависимости от того, как вы чувствуете себя в данный момент.

Успокоить детей

Расстроенный ребенок – источник стресса. От вас требуется все возможное, чтобы сохранять спокойствие. Вы должны говорить медленно и тихо, потому что громкий, быстрый голос будет только усиливать их гнев или страх.

Еще один полезный трюк, который обнаружили исследователи из Университета штата Мэриленд, заключался в игре в предложения. Нужно повторять предложение с пятисекундными паузами между словами, чтобы помочь им сфокусироваться.

Получить идеальную работу

Если вы направляетесь на собеседование, социальный психолог Эми Кадди предлагает вам попробовать несколько «силовых поз» прямо перед тем, как вы войдете.

Всего две минуты, держите руки на бедрах или скрестив руки до буквы "V". Это снизит уровень стресса и заставит вас чувствовать себя более сильным.

Уверенность – это одно из главных качеств при собеседовании, так почему бы не попробовать? Используйте эти трюки в повседневной жизни, чтобы каждый раз создавать лучшее впечатление!