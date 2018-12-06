Новый год 2019: как подготовить организм к новогоднему застолью

Новости шоу бизнеса: Новогодняя ночь помимо блесток и мишуры известна еще и как ночь чревоугодия.

Мы не отговариваем вам от поглощения вкусных салатиков и сладостей, мы ведь и сами такие. Но подготовить организм к обильному приему не самой полезной пищи очень желательно. Обычно, в последнюю неделю перед Новым годом из-за количества дела мало кто уделяет внимание своему здоровью. Но мы рекомендуем вам быть осознанными и следовать нескольким простым правилам. Читайте в нашем материале, что нужно сделать за неделю до праздника, чтобы первое января не обернулось разочарованием!

Никаких диет!

Конечно же, желание похудеть к Новогодней вечеринке возникает у 90% женщин. Но если вам это не удалось сделать это раньше, то за неделю до праздника не стоит начинать морить организм жесткими ограничениями в еде.

Вряд ли вы потеряете достаточное количество килограмм, чтобы влезть в платье на размер меньше, а после недельной голодовки желудок не готов будет принять новогоднюю трапезу. В результате вы получите сильные боли и другие неприятности. Просто старайтесь эту неделю не переедать, исключите копчености и фастфуд, и не забывайте плотно завтракать.

Регулярные тренировки!

Даже при всей нехватке времени, найдите свободные полчаса для небольшой тренировки. Например, по специальной программе похудения к Новому году. Это поможет организму истратить запасы питательных веществ и создать небольшой "голод". Тогда при переедании часть расщепленных калорий пойдет в мышцы, а не в лишний жир.

Умеренное потребление алкоголя!

Алкогольные напитки негативно влияют на систему пищеварения. И раз вы решили «оторваться» на Новый год, то на этой неделе уж точно стоит повременить с алкоголем. В крайнем случае, выпейте пару бокалов вина, но не газированных напитков.

Полноценный сон и отдых!

Чтобы хорошо выглядеть, отлично себя чувствовать, танцевать и веселится до утра, не стоит загонять себя на этой неделе. Не задерживайтесь на работе, не пытайтесь закончить все дела разом. Лучше доделать что-то на выходных после Нового года, чем не спать по ночам и в новогоднюю ночь мечтать только о подушке. Полноценный сон даст организму силы справится не только с активными танцами, но и с обильным застольем.

А чтобы вдруг не заболеть, мы рекомендуем попить настой для повышения иммунитета и общего самочувствия. Возьмите по 1 ст.л. ромашки, шалфея, календулы, шалфея, тысячелистника, валерианы, зверобоя, эхинацеи. Смешайте, залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться 40 минут, остудите и процедите. Пейте этот сбор по 1 стакану 2 раза в день перед едой.