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Четверг, 09.04.2020
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Как уничтожить коронавирус на одежде в домашних условиях

Как уничтожить коронавирус на одежде в домашних условиях
09:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты определились с эффективностью дезинфекции одежды во время эпидемии коронавируса.

Уход за вещами не менее важен во время эпидемии, чем мытье рук.

По мнению исследователей, коварная зараза с высокой степенью вероятности теряет свою способность поражать все вокруг уже при температуре 60°C, если стирать уличную одежду с применением порошка в течение полутора часов.

Ранее сообщалось, что коронавирусы способны сохранять свою жизнеспособность на различных поверхностях достаточно долгое время, от нескольких часов до нескольких дней.

Соответственно, есть опасность принести вирус в дом на одежде, в которой выходили в общественные места. Даже вымыв дома руки, можно снова подхватить COVID-19 с одежды, которую сняли, но не продезинфицировали должным образом.

Необычные симптомы коронавируса COVID-19

Учёные из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что бушующий сейчас SARS-Cov-2 очень схож с посещавшим нас ранее свиным гриппов или атипичной пневмонией.

Профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский на основании этого заявил, что температура инактивации SARS, скорее всего, совпадает с таковой для SARS-Cov-2.

Соответственно, уничтожать коронавирус с одежды вполне эффективно обычной стиркой. Для этого рекомендовано стирать вещи при температурах 56, 67 и 75 градусов по Цельсию в течение полутора часов.

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Здоровье, Коронавирус, Советы медиков, Covid-19, Коронавирус на одежде.
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