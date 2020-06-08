Запахи, которые заставляют нас переедать

Новости шоу бизнеса:Давайте, глянем врагу в лицо и освободим от него свою территорию.

Существуют запахи, которые парализуют нашу волю сохранить изящную фигуру.

Запах шоколада возвращает нас в детство, когда мы ещё не умели видеть долгосрочные планы и двигаться к намеченной цели. Поэтому, такой запах принуждает нас съедать лакомство, как только оно оказывается в наших руках. Выход один – переходите на горький шоколад, в нём меньше калорий и он быстрее насыщает шоколадный голод. А домашнюю россыпь лакомств, лучше уберите с глаз долой.

Запах сдобы, включающий аромат тёплого теста, корицы, ванили и ещё каких-то сладких пряностей отлично снимает нервное напряжение, но округляет нашу фигуру. Старайтесь не нести запасы сдобы домой. Покупайте на один раз.

Запахи подкопченного бекона, как и запахи барбекю с изысканными соусами и лёгким дымком, напротив, создают ощущение свободы и порождают зверский аппетит.

Покупая готовые продукты из этой серии, не берите про запас. При домашнем приготовлении выбирайте менее калорийное мясо, избегайте в соусе большого количества специй, сахара и кислоты. Подавайте к мясу много зелени. Свиной бекон можно тоже заменить на подкопченное мясо индейки, что понизит калорийность. Опять же, не приносить домой большие запасы и не покупать впрок. Скоро лето. Самоизоляция не вечна. Берегите свою фигуру!