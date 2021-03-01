Для сотрудника турецкой клиники прививка от коронавируса стала первой в жизни

Пока Украина только делает первый шаги в вакцинации против COVID-19, Турция на шестом месте в мире по количеству введенных доз. А несколько дней назад вслед за медиками и возрастными гражданами Анкара начала прививать педагогов, так как уже в первых числах марта в стране начнут работать школы. О том как налажен процесс в стране и как соблюдаются карантинные коронавирусные ограничения «Телеграф» узнавал у представителя турецкой клиники Medipol Mega University Hospital Ирады Юлдашевой и украинского партнера этого медучреждения Светланы Алексеевой.

Перед вакцинацией проводится пятиминутная беседа

Вакцинацию от коронавируса Турция начала в середине января, для этого, как сообщал «Телеграф» был закуплен препарат китайской компании Sinovac. По различным оценкам его эффективность колеблется от 50,38% до 91,25% - последнюю цифру получили при исследовании турецкие специалисты, что стало основанием для одобрения для экстренного использования. От других «конкурентов», к примеру американской фирмы Pfizer, данный вид вакцины отличается тем, что может храниться в обычном холодильнике.

- В нашей многопрофильной университетской клинике, которая находится в Стамбуле, также проводят вакцинацию, как и в других медучреждениях страны, - рассказала Ирада Юлдашева - заместитель директора международного отдела по работе с иностранными пациентами из стран бывшего СНГ Medipol Mega. – Первыми право на нее получили только медицинские работники и граждане группы риска, то есть в возрасте 65 лет и старше. Клиники сами извещали людей о том, что можно сделать прививку, обзванивая, рассылая приглашения. Я, к примеру, получила на мой рабочий телефон сообщение, что я могу в такой-то период получить первую дозу вакцины.

Ирада добавляет, что пока прививаться от COVID-19 – добровольный выбор каждого человека, за отказ, в том числе и со стороны врачей или медсестер, никаких санкций не предусмотрено. Но большинство и ее коллег, и рядовых граждан идут на то, чтобы защитить себя от коварного вируса.

- Если честно, я сама сначала не хотела вакцинироваться, потому что я не делала ни одной прививки, - признается Ирада. – Еще в детстве родители, которые были врачами, сделали мне медотвод. И я была абсолютно здоровым ребенком, никогда не болела ничем серьезным. Но в данном случае я увидела, что одним из первых дозу получил наш министр здравоохранения Фахреттин Коджа и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Раз они сделали, то и нам можно, я доверилась врачам и получила вакцину.

Перед уколом, уточняет Ирада, с ней провели пятиминутную беседу, предупредив о возможных реакциях организма на введение препарата. Но, к счастью, и в первый – 15 января, и во второй раз - 16 февраля, никаких изменений в своем состоянии она не почувствовала.

- У некоторых моих коллег после вакцинации была рвота, тошнота, у кого-то еще слабость и боль в суставах, как будто он заболевает простудой или гриппом, - уточняет Ирада. – Если бы эти симптомы сохранялись долгое время, то нужно было бы обратиться в скорую помощь или к лечащему врачу по месту жительства. Но из моих знакомых никому этого делать не пришлось. На этой неделе уже начали прививать учителей (в числе первых дозу вакцины получил министр образования Зия Сельчук – авт.), а затем начнут и остальное население. Конечно, все устали уже от коронавируса, в течение года длится, но многие понимают серьезность проблемы, поэтому стараются сберечь себя и окружающих, соблюдая все ограничения и участвуя в вакцинации.

В выходные дни в Турции просто так на улицу было не выйти

Иностранных граждан в Турции пока не вакцинируют, но медики не исключают оказания такой услуги в будущем. Светлана Алексеева – партнер клиники Medipol Mega – говорит, что уже сейчас украинцы интересуются возможностью привиться заграницей. Основная причина – пока неотлаженная система профилактики COVID-19 в родной стране и не доверие препарату, который для этого используется. Наша соотечественница отмечает, что на сегодня распространен медицинский туризм в Турцию, где уровень оказания помощи выше и используются методы лечения, иногда недоступные для украинских клиник. При этом здесь по-прежнему действует строгий карантин, послабить который власти решились только с началом весны.

- Мы остановились в Стамбуле не в туристическом районе, поэтому не могу сказать, стало ли меньше людей из-за пандемии, но самолет, на котором мы летели из Украины, был заполнен как обычно, – отмечает Светлана. – Что касается местных жителей, то они все и всегда в масках, даже если человек один идет по улице, и никого нет вокруг, он средство защиты не снимет. Санитайзеры в огромных бутылках повсюду и по большей части бесконтактные. Комендантский час длится в будние дни с 21:00 до 05:00, а выходные он круглосуточный, из дома нельзя вовсе выходить. В субботу, к примеру, моего супруга везли трансфером из отеля на ПЭТ-КТ в клинику, машину остановила дорожная полиция, уточнили, какая цель поездки. Водитель показал документы, подтверждающие, что он везет пациента, и это тот случай, когда передвижение по городу возможно.

Светлана добавляет, что на каждом магазине и заведении общепита, которые если и работают, то только на вынос, висят таблички с 14-ю правилами, которые стоит соблюдать, чтобы уберечь себя от коронавируса. А еще в большинстве своем все соблюдают социальную дистанцию.

- На сегодня, чтобы попасть в Турцию было обязательно иметь при себе справку о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус. Это требование действовало с конца декабря 2020-го года, его вроде как собирались отменить 1 марта, - уточняет Светлана. – При этом, если вы приезжаете на лечение, то примет врач только после анализа, сделанного на месте. И происходит это так интересно, человек сидит в закрытом боксе, у него прорези в стекле с резиновыми рукавами, он в них просовывает руки в перчатках и берет у тебя мазок. Через три часа – результат готов, правда, «удовольствие» это недешевое – 50 долларов.

И как сообщают турецкие СМИ, в частности издание Daily Sabah, страна действительно начала послабление карантинных ограничений, в частности, отмене подлежит комендантский час. С 1 марта учебные заведения будут снова принимать школьников, также могут работать рынки и кафе. Но по каждой из 81-й провинции решение будет приниматься отдельно, в зависимости от того, какой здесь уровень заболеваемости и какой темп вакцинации. На 28 февраля, по данным Bloomberg, в Турции уже использовано почти 8,5 млн. доз, при этом ежедневно регистрируется в районе 8-9 тыс. новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии превысило 2,69 млн. человек.

Фото: Daily Sabah, Украинская правда, предоставлено Светланой Алексеевой