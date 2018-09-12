Снимки женщин, которые смогли побороть лишний вес.

Снимки женщин, которые смогли побороть лишний вес. Не так давно стала актуальной проблема лишнего веса. Эта тема поднялась в США, в стране, где ожирение переросло в реальную проблему из-за сидячего образа жизни и большой любви к фастфуду. Лишний вес негативно влияет на здоровье. Он может привести к лишнему нарушению важных функций организма, особенно к проблем с сердцем и сахарному диабету. Эти девушки взяли свою жизнь в руки и дали отпор лишним килограммам, что несомненно им к лицу.