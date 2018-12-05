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Среда, 05.12.2018
Актрисы в реальности, которые сыграли чудовищ в фильмах ужасов
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Актрисы в реальности, которые сыграли чудовищ в фильмах ужасов

Такие фильмы собственно и были придуманы для того, чтобы пугать, и людям нравится этот выброс адреналина, который происходит, когда они смотрят, как маньяк с топором бежит за своей жертвой или же, как какое-то неизведанное существо пугает всю округу. Сегодня мы хотим показать вам, как выглядят актрисы, сыгравшие монстров и других не самых симпатичных героинь в фильмах ужасов.
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Женщины, Внешность, Знаменитости, Фильмы ужасов, Актрисы.
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