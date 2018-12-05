Актрисы в реальности, которые сыграли чудовищ в фильмах ужасов

Такие фильмы собственно и были придуманы для того, чтобы пугать, и людям нравится этот выброс адреналина, который происходит, когда они смотрят, как маньяк с топором бежит за своей жертвой или же, как какое-то неизведанное существо пугает всю округу. Сегодня мы хотим показать вам, как выглядят актрисы, сыгравшие монстров и других не самых симпатичных героинь в фильмах ужасов.