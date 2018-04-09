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Поклонники раскритиковали морщины Веры Брежневой

Певица Вера Брежнева
13:26 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Вера Брежнева поделилась новым весенним снимком в своем Instagram, который быстро стал причиной критики поклонников.

Многие пользователи Сети заявили, что у певицы появились явные морщины, которые не красят лицо знаменитости.

Певица Вера Брежнева одна из немногих российских артисток, которая не прибегает к услугам пластических хирургов и не делает уколы ботокса. Именно по этой причине многие поклонники были расстроены, когда на лице 36-летней певицы заметили первые возрастные морщины.

 

 

"Стареем…", "Ого, как Брежнева изменилась, постарела сильно", "Постарела конечно, радует, что нет огромных ботоксных губ", "Выглядит Вера хорошо, но далеко не красавица", "А где былая сексуальность? Постарела наша Вера", "В таком возрасте так выглядеть не каждый может", "Вот ищу в мадам Галушке красоту и не могу найти, обыкновенное лицо-есть женщины и более красивые и более достойные!", - заявили комментаторы в Instagram.

Стоит отметить, что не все фанаты поддались безжалостной критике внешности певицы, некоторые все же смогли оценить красоту и натуральность Веры. 

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Instagram Веры Брежневой, Вера Брежнева, Певица Вера Брежнева.
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