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Хлои Кардашьян опубликовала милый снимок зевающей дочери
Новости шоу бизнеса: Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлои Кардашьян показала поклонникам забавные снимки своей дочери Тру.
Светская львица опубликовала фото на своей странице в Instagram. Хлои Кардашян распространила две фотографии трехмесячной Тру, одетую в белое платье и детскую шляпку. Сначала девочка зевает, после чего забавно смотрит в камеру.
Эти фотографии умилили всех поклонников Хлои. Все потрясены привлекательностью ее дочери. А ее наряд придает девочке еще большего очарования. Выражение лица Тру очень позабавило пользователей.
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