Хлои Кардашьян опубликовала милый снимок зевающей дочери

Светская львица опубликовала фото на своей странице в Instagram. Хлои Кардашян распространила две фотографии трехмесячной Тру, одетую в белое платье и детскую шляпку. Сначала девочка зевает, после чего забавно смотрит в камеру.

Эти фотографии умилили всех поклонников Хлои. Все потрясены привлекательностью ее дочери. А ее наряд придает девочке еще большего очарования. Выражение лица Тру очень позабавило пользователей.