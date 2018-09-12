"Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)

Каждый вторник в новом сезоне реалити-шоу участники с пышными формами будут ломать устаревшие стереотипы в мире моды и доказывать себе и окружающим, что естественная красота - это привлекательно и сексуально.

Помогать прекрасным женщинам полюбить и принять себя такими, какими они есть, в новом сезоне будут звездные члены жури: популярный дизайнер Андре Тан, главная светская львица страны, телеведущая Екатерина Осадчая, известная латвийская модель XL Татьяна Мацкевич и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук.

Напомним, в прошлый вторник вышел первый эпизод 2 выпуска шоу. Одной из участниц второго сезона, которая прошла кастинг в первом выпуске реалити, стала девушка с рекордным 13 размером груди.

История еще одной участницы поразила судей проекта. Наталья Кудренко познакомилась с отцом своего ребенка во время революции Достоинства в 2014 году, когда она была волонтером-медиком и лечила любимого в госпитале после полученного ранения в ногу. Как оказалось, ранее Наталья трудилась на четырех работах одновременно, а сейчас работает таксистом. Девушка приехала на проект вместе со своей дочкой, ведь именно она — главная поддержка молодой мамы.

В новом выпуске от 11 сентября,десятки девушек борются за место в 30-ке лучших. Так, конкурсантка из 15 тату на теле, попыталась вырваться из родительского плена и попробовала доказать строгому жюри, что сможет бороться за шанс построить новую жизнь и стать моделью плюс сайз.

Но главной неожиданностью второго выпуска стал первый парень на проекте, который стремится стать профессиональным мужчиной моделью плюс сайз в Украине.

Напомним, что победительницей 1 сезона проекта "Модель XL" стала Мария Павлюк. Молодая мама из Ивано-Франковска влюбила в себя требовательную четверку судей. Кастинг нового сезона пришли более чем 2000 мужчин и женщин. Была среди них и ведущая "Сніданку з 1+1". А вот как все это закончилось и кто стал на шаг ближе к мечте, узнаете в выпуске.