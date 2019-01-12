Дженнифер Лопес и ее бойфренд продают свой "дом мечты"

Новости шоу бизнеса: Звездная пара приобрела недвижимость около года назад.

Пентхаус оказался великоват для их семьи.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая украсила обложку февральского номера журнала Harper's Bazaar, вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом продает свои шикарные апартаменты.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Джей Ло и Алекс продают квартиру, площадью 371 квадратный метр. Небоскреб, в котором расположена квартира, называется 432 Park Avenue, известный как самое высокое здание в западном полушарии.

Источник сообщил, что квартира певицы и ее парня заняла большую половину этажа. В ней три спальни, несколько ванных комнат, гардероб, библиотека и много других комнат. Пара оценила недвижимость в 17,5 миллиона долларов. Они объяснили свое решение тем, что их семья слишком большая для такой квартиры.

Отметим, что в марте 2018 года 43-летний Алекс Родригес сделал роскошный подарок своей любимой на годовщину отношений. Мужчина приобрел шикарную квартиру на 96 этаже небоскреба в центре Манхэттена. Однако что-то в доме мечты звездную пару все-таки не устраивало, если они решили выставить его на продажу.