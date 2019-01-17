Голливудская актриса Натали Портман в новой фотосессии

Новости шоу бизнеса: Натали Портман снялась топлесс для рекламы косметического средства по уходу за кожей от именитого бренда Dior.

Голливудская актриса в кадре снялась топлесс, не забывай прикрывать руками интимные места. В видео Наталья Портман поправляет волосы под медленную композицию, и показывая этим свою идеальную подтянутую форму.

Кроме того, именитый и всемирно известный бренд Dior не забыл порадовать поклонников актрисы закадровыми фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 娜塔莉波曼為了詮釋Dior底妝新品「輕透裸」的概念，豁出去半裸上陣，辣得帥氣又迷人⠀ -⠀ #DIOR #NataliePortman #applefashion Публикация от Apple Fashion (@apfashiontw) 16 Янв 2019 в 9:40 PST

Напомним ранее, что дочь Майкла Джексона опубликовала снимок, в котором рассказала о своем состоянии.

На своей странице в Instagram бисексуальная девушка объяснила свою причину госпитализации. "СМИ, как всегда, все преувеличили. Да, я взяла перерыв в работе, социальных сетях и общении по телефону, поскольку иногда этого действительно становится слишком много в жизни. Каждый имеет право на перерыв. Но я счастлива и здорова, я чувствую себя лучше, чем когда-либо! У нас с Габриэлем есть новая музыка, которой мы хотим поделиться с вами. Надеюсь, что Новый год начался у вас с любви, света и всех благ. Я скоро вернусь", - пояснила Пэрис Джексон.