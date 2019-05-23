Скандалы закончились: Брэд Питт и Анджелина Джоли улаживают отношения

Новости шоу бизнеса: По данным зарубежных СМИ голливудские экс-возлюбленные помирились.

Как уже сообщалось, 12 апреля Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод после двух лет непримиримых разногласий. Самым главным вопросом в разрешении дела была опека на детьми, которые в это время переживали сильное стрессовое напряжения. "Они сосредоточились на том, что будет лучше для детей", - рассказал инсайдер из близкого окружения бывшей звездной пары.

Напомним также, что изначально причиной разлада в семье стал подход к воспитанию детей. Джоли старалась контролировать каждый шаг своих чад, в то время когда Питт считал такой "диктаторский" режим неоправданным.

К тому же голливудская актриса старается добиться более серьезного положения в структуре ООН, и Брэд Питт считает такую активную позицию бывшей супруги тратой того времени, которое можно было определить на своих детей.

К данному моменту после всех разногласий, громких ссор и спорных вопросов по воспитанию детей Джоли и Питт наконец то помирились друг с другом.

Голливудские актеры пытаются найти компромисс по оставшимся вопросам. Близкий к окружению Брэда Питта сообщает, что пара больше не ссорится из-за детей, чтобы в лишний раз не травмировать психическое состояние последних: "Теперь дети проводят время с обоими родителями. Они счастливы и процветают. В отношениях наступило время для перемирия".

Ранее мы писали, что скоро на экранах кинотеатров покажут премьеру фильма "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино. Главные роли в фильме исполняют голливудские актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Что интересно, работа над фильмов заняла почти 5 лет и он может стать последним в режиссуре Тарантино. Премьера фильма в Украине запланирована на 8 августа 2019 года.