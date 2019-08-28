Не худенькая Рита Ора сплясала тверк в откровенном наряде (Видео)

Знаменитая 28-летняя певица Рита Ора исполнила тверк. На Рите был розовый комплект из прозрачной сияющей ткани. Если под юбку певица надела белье, то верх оставила обнаженным. В таком виде звезда посетила ежегодный Ноттиг-Хиллский карнавал. Кадрами со звездой поделился ее друг и модный редактор 30-летний Саввас Морган. На фото певица позирует в откровенном образе и комфортных кроссовках, а ее приятель - в белой майке, пестрой рубашке и джинсовых шортах.