Рози Хантингтон-Уайтли показала, как стильно носить тренч

Бежевый тренч уже давно стал элементом базового гардероба, который сочетается едва ли не со всеми образами.
Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, которая известна своей страстью к моде, показала, как можно носить тренч и какими аксессуарами дополнить, чтобы сделать "аутфит" трендовым осенью 2019 года.
Звезда надела черный джемпер с широкими черными брюками, которые выглядят объемно и свободно. Сверху Рози примерила классический бежевый тренч, взамен акценты были сделаны на обувь и сумку.
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Поклонники в сети любят публикации Рози Хантингтон-Уайтли за стильные идеи, которые распространяет звезда. Добавим, что в последние сезоны многие другие демократичные бренды начали продавать вещи с анималистическими принтами и элементы базового гардероба. Поэтому похожий образ может составить любая модница с разным бюджетом.
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Так, модель выбрала высокие сапоги на шпильке с питоновим принтом в коричневом оттенке из коллекции Jimmy Choo, белую сумку – новинку от Bottega Veneta и солнцезащитные очки Celine. Завершает look Хантингтон-Уайтли золотая массивная подвеска.
Поклонники в сети любят публикации Рози Хантингтон-Уайтли за стильные идеи, которые распространяет звезда. Добавим, что в последние сезоны многие другие демократичные бренды начали продавать вещи с анималистическими принтами и элементы базового гардероба. Поэтому похожий образ может составить любая модница с разным бюджетом.