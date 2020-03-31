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"Вы больше не увидите нас": сеть растрогало прощальное сообщение Меган Маркл и принца Гарри

"Вы больше не увидите нас": сеть растрогало прощальное сообщение Меган Маркл и принца Гарри
11:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:31 марта - последний день, когда принц Гарри и Меган Маркл представляют британскую монархию. Герцоги Сассекские решили публично попрощаться со сторонниками, которые в течение года следили за их достижениями.

Принц Гарри и Меган Маркл уже с первого дня апреля официально перестанут быть представителями Букингемского дворца. Супруги составил свои королевские обязанности и отказалось от каких-либо привилегий. Сейчас герцоги Сассекские переехали жить в США и готовы начать работу. А вот со страницей в инстаграме им пришлось попрощаться, о чем они известили 11 миллионов подписчиков.

"Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо нашему сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорейшего воссоединения с вами", - написали принц Гарри и Меган Маркл.

Представители знаменитой пары подтвердили информацию о том, что инстаграм-страница будет и впредь открыта для осмотра, однако там не будет никакой активности. Такая же ситуация будет и с сайтом герцогов Сассекских.

Фото www.instagram.com/sussexroyal

Еще в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл ошарашили мир заявлением: они хотят отказаться от своих королевских обязанностей. Одной из причин такого решения был беспощадный буллинг американки в СМИ и скандальные заявления с участием ее родственников. После раздумий Елизавета ІІ таки разрешила отпрыску это сделать, отметив, что 2020 год станет своеобразным переходным периодом, когда обе стороны увидят, как эта договоренность действует на практике.

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Интересно, что одним из пунктов герцогов Сассекских был отказ от привилегий королевской семьи, а также финансирование по налогам. Гарри и Меган будут сами зарабатывать себе на жизнь. Герцогиня Сассекская уже договорилась о сотрудничестве с компанией Disney и совместно с мужем будет вести благотворительные проекты.

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В то же время королева Елизавета II выдвинула свое требование – пара больше не может использовать титул герцогов Сассекских и употреблять слово "королевский". Такое решение было неожиданным, однако Гарри и Меган выполнили эту просьбу Ее Величества. Именно поэтому 31 марта герцоги Сассекские попрощались с подписчиками своего блога и объявили о его закрытии.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Пообщение.
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