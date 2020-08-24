"Заключили соглашение": Михаил Ефремов снова нанял для своей защиты Эльмана Пашаева

Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым. Три дня назад он отказался от его услуг.

Актер Михаил Ефремов нанял для своей защиты по делу о смертельном ДТП старого адвоката. В пятницу, 21 августа, Пашаев был отстранен на процессе от защиты интересов Ефремова по желанию самого актера, при этом Ефремов называл имена известных адвокатов, которые могли бы заменить Пашаева.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы только что заключили соглашение", - сообщил Эльман Пашаев.

В свою очередь адвокат потерпевших в деле Ефремова Александр Добровинский назвал сложившуюся ситуацию простым затягиванием процесса.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер.

Как сообщалось ранее, в воскресенье утром 5 июля стало известно, что расследование дела в отношении российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в уголовном преступлении, завершено.

30 июля актеру продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

5 августа в 10 часов утра состоялся первый судебный процесс по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Актер не признал своей вины.

Позже российские СМИ сообщили, что у Михаила Ефремова диагностировали инсульт. 11 августа, должно было состояться слушание по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняется Михаил Ефремов. Однако, слушание не состоялось. Актеру стало плохо и его на скорой увезли прямо из зала суда.