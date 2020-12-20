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Маричка Падалко вспомнила о казусе с выпавшим зубом: "Боялась выглядеть непрофессионально" (видео)

Маричка Падалко вспомнила о казусе с выпавшим зубом: "Боялась выглядеть непрофессионально" (видео)
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф

Украинской телеведущей на канале "1+1" Маричке Падалко в 2020 году есть что вспомнить. Журналистка не только переболела коронавирусом COVID-19, но и оконфузилась в прямом эфире, когда у нее выпала коронка с переднего зуба.

Тогда Падалко не растерялась: аккуратно спрятала зуб и продолжила вести программу.

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В новом интервью Екатерине Осадчей программы "Світське життя" телеведущая призналась, что больше всего в тот момент ее страшило выглядеть непрофессионально.

"В тот момент, когда я начала читать дальше, уже без зуба, я сама слышала, что у меня начинается свист. Это все равно, что в маленького ребенка начинают выпадать зубы и он начинает шепелявить. И я понимаю, что для ведущей это просто фиаско. Я уже не знала, что делать со своей артикуляцией. Поэтому больше всего я боялась выглядеть непрофессионально", - рассказала Падалко.

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Стоить отметить, что курьезную новость с нашей украинской телеведущей подхватили многие зарубежные издания, как, например, New York Post и The Sun.

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Ранее в сети появились архивные фото 25-летней давности с Маричкой Падалко и ее коллегой Аллой Мазур.

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Все по теме:

Зубы, Курьезы, Маричка Падалко.

Автор:

Телеграф
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